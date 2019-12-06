Ярославль будут развивать с учетом мнения горожан

В Ярославле прошла первая городская конференция общественности "Инициатива". Ее проведение было посвящено подведению итогов работы экспертного сообщества Ярославля по разработке программы социально-экономического развития города на период 2020 - 2025 годов.

По инициативе мэра города Владимира Волкова к работе над документом были привлечены общественные эксперты, профессионалы и специалисты в своих отраслях. Всего было сформировано семь экспертных групп по ключевым направлениям развития Ярославля, участники которых на протяжении трех месяцев обсуждали идеи с жителями, вносили предложения и замечания.

Единый сводный документ включает семь направлений: "Муниципальная экономика, промышленность, инвестиции", "Городские дороги", "Общественный транспорт", "Социальная политика", "Благоустройство и комфортная городская среда", "Туризм и историческое наследие" и "Развитие институтов гражданского общества".

- Сегодня у нас очень важное мероприятие, открывающее возможность обменяться мнениями, пожеланиями и предложениями, - сказал, обращаясь к участникам конференции, заместитель председателя правительства Ярославской области Виктор Неженец. - Городское хозяйство - это очень сложная сфера, и нельзя сказать, что сегодня мы решим все проблемы сразу, но для того, чтобы их решать, необходима обратная связь с жителями, с общественниками. Мне бы хотелось, чтобы сегодняшнее мероприятие имело продолжение, и все прозвучавшие предложения и замечания были услышаны.

Владимир Волков поблагодарил экспертов и руководителей групп за активность и неравнодушие к вопросам развития Ярославля.

- Мы приобрели по-настоящему бесценный опыт, который будем использовать и в дальнейшем. - заявил он. - Такие диалоговые площадки очень нужны и полезны. Ставить точку в этой работе мы не намерены. Поскольку данный формат хорошо зарекомендовал себя, то обсуждение вопросов развития города в рамках экспертных групп будет продолжено. Считаю необходимым развивать практику общения на всех уровнях на пользу общего дела, на пользу Ярославля.

Куратором работы экспертных групп выступил социолог Евгений Голубев. Он рассказал, что перед тем, как разрабатывать программу, в городе провели социологическое исследование и выявили темы, которые больше всего волнуют ярославцев. Так, в числе самых острых оказались городские дороги, общественный транспорт, социальная сфера, не остались в стороне комфортная среда и туризм.

- Предложение создать такой проект поступило от мэра Владимира Волкова. Это было для меня неожиданным, потому что я не включен ни в какие ветви власти. Разработанная нами программа - это сводный банк идей, которые дала общественность. Сформированные направления действительно являются приоритетными, - подчеркнул Евгений Голубев.

Кстати,озвучить свои идеи о благоустройстве городской среды может теперь любой желающий. Владимир Волков сообщил участникам конференции, что начал работу сайт инициатива76.рф. Любой ярославец, зайдя на него, может оставить свои предложения по приоритетным направлениям развития города.