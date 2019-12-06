Марат Хуснуллин: С начала года в Москве введено в строй 10 млн кв. м недвижимости

С начала года на территории Москвы построено и введено в эксплуатацию порядка 10 млн кв.м недвижимости различного назначения. Об этом заявил сегодня на форуме, посвященном итогам года, заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Москва перешагнула порог ввода в 10 млн кв.м недвижимости с начала года. Никогда еще в столице не было таких объемов строительства. При этом мы видим потенциал ввода в эксплуатацию до конца года еще около одного миллиона квадратных метров", - рассказал он.

В частности, только жилья введено в эксплуатацию 4,3 млн кв.м, из них около 600 тысяч кв.м построено на бюджетные средства столицы. Кроме того, сдано около полумиллиона кв.м гостиниц и апартаментов, столько же торговых площадей и промобъектов, около 800 тыс. кв.м офисных площадей. "По нашим оценкам, с таким объемом ввода Москва может оказаться в тройке мировых мегаполисов по итогам этого года", - подчеркнул заммэра.

Напомню, в прошлом году Москва ввела более девяти миллионов квадратных метров недвижимости.