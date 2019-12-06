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06.12.2019 13:56
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Московские школьники попали в "Инженерный старт"

Текст: Ксения Колесникова

Сконструировать эмоционального робота или робота-исследователя? Создать 3D-мультфильм "Осторожно, мутанты!"? В Технополисе "Москва" прошел финал конкурса научно-технических проектов школьников "Инженерный старт - 2019" при поддержке столичного Департамента образования и науки. Цель - выявление, поддержка и развитие талантов детей в области инженерии, информатики и цифровых технологий.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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Всего было три номинации: "Владение технологией", "Наука, технология, искусство (Science-Art)" и "Проектирование". Ребятам нужно было создать физическую модель свой разработки, конструкцию либо ее прототип. И, что самое важное - публично защитить свой проект перед другими участниками.

Например, один из финалистов в младшей категории, восьмилетний Саша Кравченко при помощи взрослых сконструировал "робота-исследователя", который сможет перемещаться по канализационным трубам или узким ущельям. Проходить даже самые крутые изгибы и препятствия. Робот управляется дистанционно и оснащен камерой. В перспективе добавиться водонепроницаемый кожух. А вот одиннадцатиклассницы Аня Архипова и Яна Савенкова показали робота, воспроизводящего эмоции.

"Голосовые помощники становятся очень популярными, но, к сожалению, взаимодействуют только голосом. В будущем, благодаря нашему проекту они смогут общаться с человеком и эмоционально", - рассказала Аня.

Фото: iStock
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Много было проектов на тему экологии. Победители в номинации "Наука, технология, искусство (Science-Art)" ученики начальной школы Леша, Савелий, Саша и Ангелина нарисовали мультфильм "Осторожно, мутанты!". Главные герои - монстры, которые рассказывают зрителям свою историю: озеро, в котором они живут, стало местом сброса заводских отходов. Часть животных погибла, а часть превратилось в чудовищ. Главные герои просят людей не загрязнять природу.

"Конкурс подводит итог работе Центров технологической поддержки образования Москвы. Ребята целый год работали над своими проектами: проектировали, конструировали, делали опытные модели, - рассказывает куратор проекта "Инженерный старт - 2019" Ольга Трубицына.

Сейчас такие центры работают на базе 18 лучших столичных вузов: "Бауманки", "Станкина" и даже Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина.

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