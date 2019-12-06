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06.12.2019 12:41
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Под Тулой обнаружено древнейшее металлургическое производство

Текст: Елена Шулепова (Тула)
Выставка "Традициям тульской металлургии 2000 лет". Фото: <a href="https://newstula.ru" target="_blank">Тульские новости</a> Выставка "Традициям тульской металлургии 2000 лет". Фото: <a href="https://newstula.ru" target="_blank">Тульские новости</a>
Выставка "Традициям тульской металлургии 2000 лет". Фото: Тульские новости

Артефакты, обнаруженные в ходе летнего археологического сезона на территории Большой Тулы, подтвердили версию, что тульской металлургии более двух тысяч лет. Уникальные находки демонстрируются на открывшейся выставке в музее "Тульские древности" - филиале музея "Куликово поле". В субботу тематические экскурсии здесь проведут археологи авторы находок - ученый секретарь музея-заповедника, кандидат исторических наук Алексей Воронцов и заведующий отделом археологических исследований, кандидат исторических наук Евгений Столяров.

Фото: Александра Шулепова/РГ
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Первоначально археологи музея "Куликово поле" при исследовании городища I века нашей эры у деревни Страхово обнаружили кусочки шлака, рассказала "РГ" пресс-секретарь музея Любовь Котикова. Это позволило предположить, что люди, жившие на этой территории, умели плавить металл намного раньше, чем считали ученые. Версию о двухтысячелетней истории тульской металлургии подтвердили и дальнейшие находки. Так, на городищах Кетри и Супруты, на памятниках у Малой Стрекаловки были найдены помимо готовых изделий - оружия и сельскохозяйственных орудий,  также рабочие инструменты и полуфабрикаты металлургического производства.

- Кирица - это то, что получается при первичном обжиге железной руды в горне, когда выгорает органика. Потом из такого низкосортного сырья выплавляют металл. Можно говорить, что найденные готовые изделия сюда завезли, но такой полуфабрикат никто за тысячу верст не потащит. Это позволяет археологам выдвинуть предположения о том, что это местное металлургическое производство. К тому же были найдены рабочие инструменты, наконечники стрел, серпы, косы, лемех, плужный нож. На основании этих находок была выдвинута новая научная версия о древнейшем металлургическом производстве, - пояснила Любовь Китикова.

Первыми обнаруженные артефакты увидели современные металлурги: небольшую выставку организовали прямо на одном из тульских металлургических заводов. В течение нескольких дней ее посетили десятки рабочих и ветеранов предприятия. А руководство металлургического холдинга поддержало масштабный проект музея "Куликово поле" по исследованию древнего производства.

Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тульская область Тула Россия. Это надо видеть
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