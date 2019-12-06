Собянин: Москву за 2019 год посетят 40 миллионов туристов

Москва в этом году побьет рекорд туристической привлекательности: столицу посетят более 25 миллионов россиян и иностранцев. Об этом мэр Сергей Собянин объявил на торжественном предновогоднем приеме аккредитованных в городе дипломатов.

По оценкам Собянина, общее количество туристов за год может перевалить и за 40 миллионов - если считать и тех, кто приезжает на экскурсию одним днем. "Около 1 триллиона рублей - такова доля туристического бизнеса в экономике города", - заявил градоначальник. Глава города при этом поблагодарил иностранных партнеров за вклад инвесторов в развитие Москвы.

"Объем инвестиций в этом году максимально приблизится к 50 миллиардам долларов", - подчеркнул мэр.

В том числе благодаря капиталовложениям из-за рубежа, Москва идет на годовой рекорд по сдаче недвижимости - более 10 миллиардов квадратных метров. Собянин также заявил, что мощные зарубежные предприятия, в частности Philips и Siemens, активно участвуют в крупных городских тендерах.