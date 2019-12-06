Собянин: По всей Москве откроются детские спорткомплексы

Спорткомплексы для детей откроются по всей Москве в ближайшие годы. Об этом мэр Сергей Собянин заявил во время личного приема в администрации президента, отвечая на вопрос жителей Алтуфьевского района.

Спортшкола №82 - один из физкультурных центров всего северо-востока, тут готовят сильных легкоатлетов. Тренерский состав достойный, но помещений для ребят не хватает. В школе, правда, есть спортзал, но атлетам необходимы совсем другие условия. "Вот и приходится нашим детям ездить в другие районы", - посетовала местная жительница Ирина Беликова.

При 82 школе на Инженерной улице спорткомплекс строится уже третий год, и это настораживает местных жителей. "Не превратится ли наш манеж в долгострой?" - всерьез беспокоятся люди. Собянин заявил, что даст необходимые поручения, и мини-дворец атлетики на Инженерной откроется уже в следующем году. Кстати, он станет одним из самых современных в Москве: несколько залов, судейские комнаты, комфортные раздевалки, буфет - все это, согласно проектным документам, будет в спорткомплексе. "За последние годы мы построили 170 спортсооружений, и эта работа продолжится", - заявил глава города.

Беседуя с другими посетителями на личном приеме, Собянин пообещал дать отдельные поручения и по благоустройству. Это касается Миусского сквера и дворов на Ленинградском проспекте. А на Сиреневом бульваре будет дополнена монументальная композиция к 20-летию запуска первого искусственного спутника Земли. Местные жители свою достопримечательность хорошо знают, а тем, кто в Измайлово попадет случайно, будет интересно узнать побольше об этом памятнике. По распоряжению Собянина, там установят информационные блоки.