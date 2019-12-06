Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Проект в соцсетях

Проект в соцсетях
06.12.2019 / 22:52
Текст: Сергей Бабкин

В центре Москвы посетители устроили разборку в кафе

Фото: Евгений Земцов/РИА Новости
Фото: Евгений Земцов/РИА Новости

Посетители кафе в центре Москвы устроили разборку прямо в обеденном зале.

В Москве арестовали иностранца по подозрению в содействии терроризму

Как рассказали корреспонденту "РГ" в пресс-службе столичного ГУ МВД, конфликт между группой гостей произошел в заведении на Таганской улице. Звонок о происшествии поступил по линии "02". Участники потасовки скрылись до приезда патрульных. По предварительным данным, никто не пострадал.

Тем не менее, полицейские опросили очевидцев и посмотрели записи с видеокамер кафе. Сейчас участников разборки разыскивают.

Присоединяйтесь к нашему проекту в соцсетях
Присоединяйтесь к нашему проекту в соцсетях