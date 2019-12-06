В центре Москвы посетители устроили разборку в кафе

Посетители кафе в центре Москвы устроили разборку прямо в обеденном зале.

Как рассказали корреспонденту "РГ" в пресс-службе столичного ГУ МВД, конфликт между группой гостей произошел в заведении на Таганской улице. Звонок о происшествии поступил по линии "02". Участники потасовки скрылись до приезда патрульных. По предварительным данным, никто не пострадал.

Тем не менее, полицейские опросили очевидцев и посмотрели записи с видеокамер кафе. Сейчас участников разборки разыскивают.