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06.12.2019 / 17:43
Текст: Сергей Бабкин

В метро объяснили, зачем нужны камеры в туалетах

Пассажиры московского метро сегодня с удивлением обнаружили, что в туалете на станции "Цветной бульвар" установлена видеокамера. На это обратили внимание пользователи популярного паблика "Едем по Москве".

Как сообщили "РГ" в пресс-службе метро, камеры установлены во всех кабинках. Просто они вмонтированы в стену, и "выезжает", только когда пассажиры покидают уборную. С помощью самописца проверяют, все ли в туалете в порядке и не забыли ли там какие-то вещи. Если все в порядке, камера выключается. Если нет, состояние кабинки перепроверяют.

А на "Цветном" туалет пока работает в тестовом режиме. Камера, которую заметили пассажиры, не подключена.

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