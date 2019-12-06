Новости

Отель Holiday Inn загорелся на таиландском курорте Паттайя 06:50
Энергетическая компания переходит на прямые договоры с москвичами 06:35
Сахалинские экологи выступили против вырубки леса на горе Острой 06:13
На Камчатке объявили штормовое предупреждение 06:11
Трамп пообещал разобраться с проблемой невыдачи виз делегации РФ в ООН 06:05
Больше 50 голодных белых медведей окружили чукотское село 05:52
Постпред РФ при ООН рассказал о темах разговора с президентом США 05:49
В США число жертв погони после ограбления магазина увеличилось до четырех 05:31
Видео: Пингвины в Приморском океанариуме прошли полосу препятствий 05:28
В Забайкалье пострадавшие в ДТП с автобусом начали получать выплаты 05:22
Неизвестные похитили пациентов центра для наркозависимых в Мексике 05:14
В Камрани российские и вьетнамские моряки спасают аварийную субмарину 05:06
В Биробиджане мужчина потребовал бесплатный ужин, угрожая пистолетом 04:40
Трамп призвал постпредов стран СБ ООН к совместной работе по КНДР и Афганистану 04:37
Дальневосточные колледжи получат 450 миллионов на новое оборудование 04:28
Житель Южно-Сахалинска выиграл в лотерею более трех миллионов рублей 04:20
В 2020 году ТОФ получит модернизированный фрегат и два корвета 04:16
В Приморье впервые имплантировали слуховой аппарат 04:05
Двое грабителей ликвидированы в американской Флориде 04:04
Байден поругался с избирателем из-за работы своего сына на Украине 04:04
Грузовой корабль Dragon успешно выведен на орбиту 03:25
СМИ вновь сообщили о планах США отправить военных на Ближний Восток 03:11
Дональд и Меланья Трамп зажгли огни на рождественской ели у Белого дома 02:50
Пропавший с радаров вертолет Нацгвардии США упал под Сент-Клаудом 02:45
Скафандр американского производства снова порвался в космосе 02:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будут повышать пенсии в 2020 году
Как будут повышать пенсии в 2020 году
Куда стоит поехать на новогодние праздники
Куда стоит поехать на новогодние праздники
Как "мастера по ремонту" наживаются на доверчивых дачниках
Как "мастера по ремонту" наживаются на доверчивых дачниках
06.12.2019 05:52
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Больше 50 голодных белых медведей окружили чукотское село

Текст: Дина Непомнящая

По соседству от чукотского села Рыркайпий на мысе Кожевникова обосновалась большая группа белых медведей. Как сообщается на сайте Всемирного фонда дикой природы (WWF) России, волонтеры "Медвежьего патруля", активизировавшие работу на этой территории, чтобы не допустить конфликтов животных с людьми, насчитали там 56 зверей.

"Среди них есть как взрослые, так и молодые звери, есть и самки с медвежатами разного возраста", - сообщает руководитель группы Татьяна Миненко.

Фото: iStock
Ученый объяснил, грозит ли медведю с надписью "Т-34" смерть от голода

Медведи исхудали и, видимо, начали голодать. Сейчас они питаются тушами моржей, которые остались здесь еще с осени. Но пропитание заканчивается, поскольку моржи покинули мыс в ноябре. Теперь существует риск, что хищники начнут выходить в поисках еды к людям.

"Поэтому остро встает вопрос обращения с отходами, особенно с пищевыми", - отметил координатор проектов WWF России по сохранению биоразнообразия Арктики Михаил Стишов.

Специалисты отмечают, что "медвежье нашествие" на мысе - последствия слишком теплой для начала декабря погоды. Из-за этого лед у берега не может окончательно окрепнуть.

"Если бы лед был достаточно крепким, медведи или хотя бы часть из них бы уже ушли в море, где могли бы охотиться на тюленя или морского зайца. А пока они будут искать еду вдоль берега", - поясняет Стишов.

Пока холода еще не пришли, и медведи продолжают жить на мысе, "Медвежий патруль" совместно с представителями администрация села и добровольцами, охраняет детские сады и школы и по несколько раз в сутки совершает обход Рыркайпия.

Справка "РГ"

"Медвежий патруль" - группа волонтеров, сформированная в 2006 году при поддержке WWF России. Ее задача - патрулирование окрестностей прибрежных чукотских сел в октябре-декабре, когда на этих территориях в поисках останков моржей на лежбищах проходят белые медведи. Кроме того, волонтеры фиксируют места и время встречи зверей, их количество, половой и возрастной состав.

Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Чукотский АО
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Госдуме прокомментировали новые санкции США
Путин: Россия готова до конца года продлить договор СНВ-3
Оператор "Северного потока-2" ускорил работы по прокладке трубы
МИД РФ объявил болгарского дипломата "персона нон грата"
ГИБДД откажется от балльной оценки экзамена на права