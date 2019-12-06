Больше 50 голодных белых медведей окружили чукотское село

По соседству от чукотского села Рыркайпий на мысе Кожевникова обосновалась большая группа белых медведей. Как сообщается на сайте Всемирного фонда дикой природы (WWF) России, волонтеры "Медвежьего патруля", активизировавшие работу на этой территории, чтобы не допустить конфликтов животных с людьми, насчитали там 56 зверей.

"Среди них есть как взрослые, так и молодые звери, есть и самки с медвежатами разного возраста", - сообщает руководитель группы Татьяна Миненко.

Медведи исхудали и, видимо, начали голодать. Сейчас они питаются тушами моржей, которые остались здесь еще с осени. Но пропитание заканчивается, поскольку моржи покинули мыс в ноябре. Теперь существует риск, что хищники начнут выходить в поисках еды к людям.

"Поэтому остро встает вопрос обращения с отходами, особенно с пищевыми", - отметил координатор проектов WWF России по сохранению биоразнообразия Арктики Михаил Стишов.

Специалисты отмечают, что "медвежье нашествие" на мысе - последствия слишком теплой для начала декабря погоды. Из-за этого лед у берега не может окончательно окрепнуть.

"Если бы лед был достаточно крепким, медведи или хотя бы часть из них бы уже ушли в море, где могли бы охотиться на тюленя или морского зайца. А пока они будут искать еду вдоль берега", - поясняет Стишов.

Пока холода еще не пришли, и медведи продолжают жить на мысе, "Медвежий патруль" совместно с представителями администрация села и добровольцами, охраняет детские сады и школы и по несколько раз в сутки совершает обход Рыркайпия.

Справка "РГ"

"Медвежий патруль" - группа волонтеров, сформированная в 2006 году при поддержке WWF России. Ее задача - патрулирование окрестностей прибрежных чукотских сел в октябре-декабре, когда на этих территориях в поисках останков моржей на лежбищах проходят белые медведи. Кроме того, волонтеры фиксируют места и время встречи зверей, их количество, половой и возрастной состав.