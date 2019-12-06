Новости

Число жертв ограбления магазина во Флориде увеличилось до четырех 05:31
Видео: Пингвины в Приморском океанариуме прошли полосу препятствий 05:28
В Забайкалье пострадавшие в ДТП с автобусом начали получать выплаты 05:22
Неизвестные похитили пациентов центра для наркозависимых в Мексике 05:14
В Камрани российские и вьетнамские моряки спасают аварийную субмарину 05:06
В Биробиджане мужчина потребовал бесплатный ужин, угрожая пистолетом 04:40
Трамп призвал постпредов стран СБ ООН к совместной работе по КНДР и Афганистану 04:37
Дальневосточные колледжи получат 450 миллионов на новое оборудование 04:28
Житель Южно-Сахалинска выиграл в лотерею более трех миллионов рублей 04:20
В 2020 году ТОФ получит модернизированный фрегат и два корвета 04:16
В Приморье впервые имплантировали слуховой аппарат 04:05
Двое грабителей ликвидированы в американской Флориде 04:04
Байден поругался с избирателем из-за работы своего сына на Украине 04:04
Грузовой корабль Dragon успешно выведен на орбиту 03:25
СМИ вновь сообщили о планах США отправить военных на Ближний Восток 03:11
Дональд и Меланья Трамп зажгли огни на рождественской ели у Белого дома 02:50
Пропавший с радаров вертолет Нацгвардии США упал под Сент-Клаудом 02:45
Скафандр американского производства снова порвался в космосе 02:35
Временный президент Боливии не будет участвовать в выборах 02:28
СМИ уличили КНДР в подготовке к испытанию ракетных двигателей 02:15
В Иране 11 человек погибли при взрыве газа на свадьбе 02:05
Пять человек пострадали в столкновениях во французской Тулузе 01:48
В Минесоте вертолет нацгвардии США пропал с радаров 01:35
Меркель сидя слушала гимн Казахстана на встрече с главой государства 01:23
Правительство рассмотрит переход на "цифровые кадры" 00:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будут повышать пенсии в 2020 году
Как будут повышать пенсии в 2020 году
Куда стоит поехать на новогодние праздники
Куда стоит поехать на новогодние праздники
Как "мастера по ремонту" наживаются на доверчивых дачниках
Как "мастера по ремонту" наживаются на доверчивых дачниках
06.12.2019 04:28
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Дальневосточные колледжи получат 450 миллионов на новое оборудование

Текст: Артем Красиков

450 миллионов рублей получат 18 дальневосточных колледжей и техникумов, победивших в федеральном конкурсе "Молодые профессионалы". Эта сумма в два раза больше, чем в прошлый раз, сообщает пресс-служба Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.

На гранты министерства просвещения РФ в 2020 году оборудуют 84 современных мастерских в учебных заведениях Якутии, Бурятии, Хабаровского, Приморского, Камчатского, Забайкальского краев, Амурской, Магаданской и Сахалинской областей.

Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Путин поручил создать новую организацию по развитию движения WorldSkills

Мастерские и оборудование будут использоваться для профессиональной ориентации школьников, проведения демонстрационных экзаменов, подготовки студентов к чемпионатам профмастерства.

"Гранты предоставляются для обновления материально-технической базы в рамках национального проекта "Образование" и с опорой на стандарты WorldSkills. В результате переоснащения колледжи обеспечат высокий уровень подготовки наиболее востребованных специалистов в таких сферах как строительство, транспорт и логистика, ИКТ, промышленные и инженерные технологии, сельское хозяйство", - отмечается в сообщении.   

С начала действия проекта гранты получили 28 дальневосточных колледжей для создания 134 мастерских. К 2024 году на территории РФ планируется создать 5000 мастерских.

Общество Образование Экономика Отрасли Промышленность Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия ДФО Бурятия ДФО Хабаровский край ДФО Приморский край ДФО Камчатский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Госдуме прокомментировали новые санкции США
Путин: Россия готова до конца года продлить договор СНВ-3
Оператор "Северного потока-2" ускорил работы по прокладке трубы
МИД РФ объявил болгарского дипломата "персона нон грата"
ГИБДД откажется от балльной оценки экзамена на права