Дальневосточные колледжи получат 450 миллионов на новое оборудование

450 миллионов рублей получат 18 дальневосточных колледжей и техникумов, победивших в федеральном конкурсе "Молодые профессионалы". Эта сумма в два раза больше, чем в прошлый раз, сообщает пресс-служба Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.

На гранты министерства просвещения РФ в 2020 году оборудуют 84 современных мастерских в учебных заведениях Якутии, Бурятии, Хабаровского, Приморского, Камчатского, Забайкальского краев, Амурской, Магаданской и Сахалинской областей.

Мастерские и оборудование будут использоваться для профессиональной ориентации школьников, проведения демонстрационных экзаменов, подготовки студентов к чемпионатам профмастерства.

"Гранты предоставляются для обновления материально-технической базы в рамках национального проекта "Образование" и с опорой на стандарты WorldSkills. В результате переоснащения колледжи обеспечат высокий уровень подготовки наиболее востребованных специалистов в таких сферах как строительство, транспорт и логистика, ИКТ, промышленные и инженерные технологии, сельское хозяйство", - отмечается в сообщении.

С начала действия проекта гранты получили 28 дальневосточных колледжей для создания 134 мастерских. К 2024 году на территории РФ планируется создать 5000 мастерских.