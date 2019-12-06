На Камчатку придет подлодка нового типа

В 2020 году группировку войск и сил Тихоокеанского флота на Камчатке пополнит новейшая дизель-электрическая подводная лодка "Петропавловск-Камчатский". Построенный в Санкт-Петербурге корабль передан флоту 25 ноября.

- Целевым назначением для ТОФ продолжается строительство шести больших дизельных подводных лодок проекта 636.3 - носителей крылатых ракет "Калибр-ПЛ". Первая такая лодка - "Петропавловск-Камчатский" - в 2020 году прибудет к месту службы. Вторая - "Волхов" - будет спущена на воду в декабре. На Адмиралтейских верфях заложена третья и четвертая субмарины серии, - рассказал в интервью "Красной звезде" командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц. Он рассказал также, что в 2019 году флот получил после модернизации атомный подводный крейсер "Омск". Корабль перевооружен на современные ракеты "Калибр" и "Оникс".

По данным из открытых источников, подводные силы ТОФ состоят из двух дивизий атомоходов. В 10-й собраны ударные АПЛ проектов "Антей" и "Щука-Б", вооруженные крылатыми ракетами и торпедами. 25-я состоит из подводных ракетоносцев стратегического назначения с баллистическими ракетами. В ее составе две новейшие подлодки типа "Борей": "Александр Невский" и "Владимир Мономах".

Ожидается, что первая в современном составе ТОФ дизельная субмарина станет флагманом новой бригады подлодок проекта 636.3. Соединение создается по опыту 4-й отдельной бригады подводных лодок Черноморского флота, также состоящей из новеньких "Варшавянок".

Кстати

Ранее имя "Петропавловск-Камчатский" на Тихоокеанском флоте носил атомный подводный крейсер стратегического назначения проекта 667БДР "Кальмар". В 2010 году прослуживший 30 лет корабль отправили на утилизацию.