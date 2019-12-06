Плавучий космодром "Морской старт" отремонтируют в Приморье

На Славянский судоремонтный завод в Приморском крае придет в будущем году американский плавучий космодром "Морской старт", сообщает РИА Новости.

Переход из США в Приморье займет три недели.

Разрешение на перебазирование "Морского старта" в Россию дал госдеп США.

Как сказал агентству директор Славянского завода Андрей Якимчук, на год подписан договор на стоянку и ремонт. Находиться в Славянке платформа будет до тех пор, пока компания не найдет базовый порт или не построит его. Перевод пусковой платформы Odyssey и командного судна может состояться в феврале-марте 2020 года.

Ранее о том, что проект планируется перебазировать из порта Лонг-Бич в США на Дальний Восток, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Причины этого не называются.

В России "Роскосмос" предложил запускать с платформы создающуюся сейчас ракету "Союз-5". Для запуска платформа должна выходить в экваториальный район Тихого океана.

На платформе Odyssey демонтировали все американское и украинское оборудование и оставили в порту приписки "Морского старта" - Лонг-Бич.

Сам "Морской старт" законсервирован с 2014 года из-за ухудшения российско-украинских отношений.