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06.12.2019 06:13
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Сахалинские экологи выступили против вырубки леса на горе Острой

Текст: Евгения Шерешевская

Общественная организация "Экологическая вахта Сахалина" обратилась в Южно-Сахалинский городской суд с иском к СТК "Горный воздух", сообщили на страничке клуба друзей этой организации в соцсетях. Защитники природы просят запретить рубки леса и другие технологические работы на горе Острой вблизи Южно-Сахалинска.

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Свои требования экологи обосновывают результатами научных обследований, выявивших в местах, где запроектирована прокладка горнолыжных трасс и канатных дорог, более 55000 экземпляров краснокнижных растений. Здесь обитает исчезающая сахалинская кабарга, для сохранения которой Минприроды России даже разработало специальную стратегию.

Кроме того, гора Острая и весь Майорский горный массив, в который она входит, - излюбленные места туристов и ягодников.

"Мы горячо поддерживаем развитие "Горного воздуха. Но спортивный комплекс существует для горнолыжников и сноубордистов, а не для чиновников, осваивающих бюджетные миллиарды. Посмотрите на горы Большевик и Красную - больше половины уже проложенных трасс годами не работает. Так давайте сначала приведем в порядок и запустим в эксплуатацию то, что уже построено, а потом будем решать, надо ли строить что-то еще, и если да, то где", - отметил руководитель "Эковахты" Дмитрий Лисицын.

Суд принял иск к производству и назначил предварительное судебное заседание на 20 января 2020 года.

Одновременно в интернете появилась петиция с требованием прекратить любое проектирование и строительство горнолыжной инфраструктуры на новых, не нарушенных горных склонах.

Общество Экология Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Южно-Сахалинск
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