Суда ТОФ доставили в отдаленные районы более 35 тысяч тонн груза

Корабли Тихоокеанского флота в течение 2019 года доставили свыше 35 тысяч тонн груза для военных объектов, находящихся в отдаленных районах Дальнего Востока. Таким образом, были полностью обеспечены топливом и продовольствием более 90 отдаленных постов и маяков ТОФ.

В частности, для них привезли 10 тысяч тонн горюче-смазочных материалов, около 22 тысяч тонн угля и дров.

- Подразделениям, дислоцированным на побережье Тихого океана, Охотского и Берингова морей, в островной зоне доставлено 300 тонн продовольствия и более пяти тонн разных вещей, - рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.