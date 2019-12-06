Три человека пострадали при столкновении четырех автомобилей в Чите

В Черновском районе Читы произошло столкновение четырех автомобилей. В результате ДТП двое взрослых и ребенок получили травмы и были доставлены в медицинские учреждения.

Несовершеннолетнего отправили в краевую детскую клиническую больницу, остальные пострадавшие попали в первую городскую клиническую больницу.

"Один находится в отделение травматологии, второй - в приемном отделении, его, вероятно, отпустят домой, и он будет лечиться амбулаторно", - сообщили ТАСС пресс-службе министерства здравоохранения Забайкальского края.

В регионального УМВД отметили, что все четыре попавших в аварию авто были иномарками.