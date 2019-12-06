В 2020 году ТОФ получит модернизированный фрегат и два корвета

В следующем году в состав Тихоокеанского флота войдет модернизированный фрегат "Маршал Шапошников" и два корвета - "Гремящий" и "Герой России Алдар Цыденжапов". Об этом в интервью официальной газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда" сообщил командующий ТОФ адмирал Сергей Авакянц.

Сейчас "Маршал Шапошников" продолжают готовить к первым испытаниям главной энергетической установки. Его модернизируют в приморском Центре судоремонта "Дальзавод" с 2016 года. Фрегат получит универсальные пусковые установки, которые позволят ему применять гиперзвуковые ракеты "Циркон".

Корвет "Герой России Алдар Цыденжапов" спустили на воду на Амурском судостроительном заводе в октябре 2019 года. В основе его вооружения - противокорабельный и зенитный ракетные комплексы "Уран" и "Редут", артиллерийский комплекс А-190 калибра 100 миллиметров и зенитные ракетные комплексы АК-630.

Корвет "Гремящий" - головной корабль проекта 20385. Его отличают усиленные ударные возможности и система противовоздушной обороны.