Новости

Число жертв ограбления магазина во Флориде увеличилось до четырех 05:31
Видео: Пингвины в Приморском океанариуме прошли полосу препятствий 05:28
В Забайкалье пострадавшие в ДТП с автобусом начали получать выплаты 05:22
Неизвестные похитили пациентов центра для наркозависимых в Мексике 05:14
В Камрани российские и вьетнамские моряки спасают аварийную субмарину 05:06
В Биробиджане мужчина потребовал бесплатный ужин, угрожая пистолетом 04:40
Трамп призвал постпредов стран СБ ООН к совместной работе по КНДР и Афганистану 04:37
Дальневосточные колледжи получат 450 миллионов на новое оборудование 04:28
Житель Южно-Сахалинска выиграл в лотерею более трех миллионов рублей 04:20
В 2020 году ТОФ получит модернизированный фрегат и два корвета 04:16
В Приморье впервые имплантировали слуховой аппарат 04:05
Двое грабителей ликвидированы в американской Флориде 04:04
Байден поругался с избирателем из-за работы своего сына на Украине 04:04
Грузовой корабль Dragon успешно выведен на орбиту 03:25
СМИ вновь сообщили о планах США отправить военных на Ближний Восток 03:11
Дональд и Меланья Трамп зажгли огни на рождественской ели у Белого дома 02:50
Пропавший с радаров вертолет Нацгвардии США упал под Сент-Клаудом 02:45
Скафандр американского производства снова порвался в космосе 02:35
Временный президент Боливии не будет участвовать в выборах 02:28
СМИ уличили КНДР в подготовке к испытанию ракетных двигателей 02:15
В Иране 11 человек погибли при взрыве газа на свадьбе 02:05
Пять человек пострадали в столкновениях во французской Тулузе 01:48
В Минесоте вертолет нацгвардии США пропал с радаров 01:35
Меркель сидя слушала гимн Казахстана на встрече с главой государства 01:23
Правительство рассмотрит переход на "цифровые кадры" 00:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будут повышать пенсии в 2020 году
Как будут повышать пенсии в 2020 году
Куда стоит поехать на новогодние праздники
Куда стоит поехать на новогодние праздники
Как "мастера по ремонту" наживаются на доверчивых дачниках
Как "мастера по ремонту" наживаются на доверчивых дачниках
06.12.2019 04:16
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В 2020 году ТОФ получит модернизированный фрегат и два корвета

Текст: Юлия Гарднер
Корвет "Гремящий" Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Корвет "Гремящий" Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Корвет "Гремящий" Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

В следующем году в состав Тихоокеанского флота войдет модернизированный фрегат "Маршал Шапошников" и два корвета - "Гремящий" и "Герой России Алдар Цыденжапов". Об этом в интервью официальной газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда" сообщил командующий ТОФ адмирал Сергей Авакянц.

Моряки ТОФ за год починили более ста военно-мемориальных объектов

Сейчас "Маршал Шапошников" продолжают готовить к первым испытаниям главной энергетической установки. Его модернизируют в приморском Центре судоремонта "Дальзавод" с 2016 года. Фрегат получит универсальные пусковые установки, которые позволят ему применять гиперзвуковые ракеты "Циркон".

Корвет "Герой России Алдар Цыденжапов" спустили на воду на Амурском судостроительном заводе в октябре 2019 года. В основе его вооружения - противокорабельный и зенитный ракетные комплексы "Уран" и "Редут", артиллерийский комплекс А-190 калибра 100 миллиметров и зенитные ракетные комплексы АК-630.

Корвет "Гремящий" - головной корабль проекта 20385. Его отличают усиленные ударные возможности и система противовоздушной обороны.

Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край ДФО Хабаровский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Госдуме прокомментировали новые санкции США
Путин: Россия готова до конца года продлить договор СНВ-3
Оператор "Северного потока-2" ускорил работы по прокладке трубы
МИД РФ объявил болгарского дипломата "персона нон грата"
ГИБДД откажется от балльной оценки экзамена на права