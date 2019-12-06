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06.12.2019 05:06
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Камрани российские и вьетнамские моряки спасают аварийную субмарину

Текст: Ольга Журман
Фото: Пресс-служба ВВО Фото: Пресс-служба ВВО
Фото: Пресс-служба ВВО

Во вьетнамском порту Камрань проходит совместное российско-вьетнамское учение по оказанию помощи аварийной подводной лодке, сообщил "РГ" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту капитан второго ранга Николай Воскресенский.

Это первое российско-вьетнамское учение по оказанию помощи аварийной подлодке, лежащей на грунте. Оно стартовало 2-го и продлится до 8 декабря.

Фото: Минобороны РФ
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С российской стороны в учении участвует спасательное судно ТОФ "Игорь Белоусов" с глубоководным обитаемым аппаратом АС-40 проекта 18271 ("Бестер-1").

Перед практической частью учений моряки двух стран провели совместную конференцию, познакомились с тактико-техническими характеристиками и возможностями сил. Моряки ВМС Вьетнама посетили спасатель "Игорь Белоусов", а тихоокеанцы - вьетнамскую дизельную подводную лодку проекта 636.

Накануне экипаж глубоководного обитаемого аппарата АС-40 ТОФ погрузился на глубину, нашел макет комингс-площадки подводной лодки, подошел к ней и имитировал стыковку с для оказания помощи экипажу.

Сегодня подводники ВМС Вьетнама отработали задачу по покиданию условно аварийной дизельной субмарины через торпедные аппараты.

Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО
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