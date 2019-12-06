В Приморье на пациентов больниц надели браслеты

Краевая клиническая больница № 2 и краевой онкологический диспансер Владивостока включились в пилотный проект по повышению качества обслуживания пациентов медучреждений. Теперь здесь не будут вести бумажные историй болезни, а вместо этого пациенты, находящиеся в стационаре клиник, начнут носить легкие браслеты, позволяющие узнать информацию о человеке и ознакомиться с ходом его лечения.

Как сообщает пресс-служба администрации Приморья, браслеты имеют разные цвета. Красный означает, что у пациента аллергия. Желтый - человек с трудом передвигается и может упасть. Желто-красные объединяют и то, и другое.

При поступлении пациента проводится его оценка с помощью чек-листа и выявляется риск падения по шкале Морзе для взрослых пациентов и шкале Хамти-Дамти для пациентов юного возраста. Сразу определяются и аллергические проблемы.

Идентификация пациентов происходит посредством штрих-кодирования. По ним выдают лекарства, делают процедуры. Штрих-кодом маркируются и пробирки с анализами, что также существенно упрощает работу медперсонала.

Новая информационная система пока проходит апробацию.