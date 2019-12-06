В Приморье впервые имплантировали слуховой аппарат

В Приморье в детской краевой клинической больнице №1 впервые провели операцию по имплантации слухового аппарата ребенку, страдающему врожденным лор-заболеванием, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Отмечается, что имплантацию выполнили врачи детской краевой клинической больницы №1 совместно с московским коллегой, хирургом-оториноларингологом Юрием Некрасовым, который специально прилетел во Владивосток.

"В основе имплантируемого аппарата костной проводимости Ponto лежит принцип использования естественной способности организма передавать звук непосредственно через кость. Звуковой процессор не только улавливает звук и преобразовывает его в вибрации, но и обеспечивает полноценное восприятие звука", - описал он принцип работы аппарата.

Помимо операции хирург провел обучающие тренинги для врачей. И теперь, благодаря освоенной методике, они смогут проводить такие операции сами. Раньше детей, страдающих кондуктивной и смешанной тугоухостью, односторонней глухотой и другими проблемами со слухом, для выполнения подобных операций возили на лечение в федеральные медцентры.

Система Ponto - инновационное решение. По мнению врачей, такой вид протезирования подчас единственный метод адаптации пациентов к нормальной жизни.