В Сингапуре арестовано приморское судно "Севастополь"

Власти порта Сингапура арестовали находящееся под американскими санкциями российское судно "Севастополь". Более того, они хотят добиться через суд разрешения продать корабль, сообщает РИА Новости со ссылкой на судовладельца - гендиректора компании "Гудзон" Олега Аникина.

По словам Аникина, у "Севастополя" сломались вспомогательные двигатели. Местные компании под предлогом санкций отказывались их чинить, а те, что соглашались, просили много денег. Российских ремонтников портовые власти не пустили на борт.

Теперь за стоянку в порту образовался долг и судно попало под арест. Портовые службы не дают "Севастополю" топливо. На борту 12 членов экипажа. Суд назначен на 17 декабря.

"Сингапур надеется, что суд отдаст ему судно, тогда пароход может выйти из-под американских санкций, и его можно будет продать", - добавил собеседник агентства.

Компания "Гудзон" и принадлежащее ей судно "Севастополь" попали под санкции США за то, что якобы участвовали в поставках в КНДР нефтепродуктов. Предполагается, что они перекачивалась с российских на северокорейские суда в море.