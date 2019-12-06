Видео: Пингвины в Приморском океанариуме прошли полосу препятствий

Орнитологи Приморского океанариума организовали для живущих там пингвинов Гумбольта полосу препятствий, состоящую из барьеров и дуг. Птицам хватило всего нескольких тренировок, чтобы понимать, что можно перепрыгнуть, а под чем пробежать, сообщает пресс-служба научно-образовательного комплекса.

Ведущий специалист отдела орнитологии Ксения Любимкина рассказала, что пингвинов довольно сложно научить подобным вещам, и даже на закрепление пищевой мотивации рассчитывать нельзя.

"Пингвины могут сто раз перепрыгнуть через предложенный обруч, но нельзя быть до конца уверенным, что в сто первый раз они сделают то же самое. Потому, что для них это не заученный трюк, а игра. Чтобы новая игра оставалась увлекательной для наших птиц, мы планируем делать дистанцию интереснее: барьер постепенно будем поднимать, а дуги поставим разных размеров", - добавила она.

По мнению тренеров, такая "гонка героев" нужна для физического здоровья пингвинов. Кроме того, говорит Ксения Любимкина, прохождение полосы препятствий дисциплинирует птиц.

Со временем орнитологи хотят приобрести для своих подопечных горку и другое оборудование для игр.

Справка "РГ"

Пингвин Гумбольдта или перуанский пингвин (Spheniscus humboldti) назван в честь немецкого ученого Александра Гумбольдта. Рост взрослой особи - до 70 сантиметров, вес - до пяти килограммов. Живут на западном побережье Южной Америки. Гнездятся в гротах среди камней на побережье Чили и Перу. В неволе могут прожить до тридцати лет.