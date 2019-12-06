В Саратове дольщики получили на 35% больше, чем вложили в строительство

В России заработал новый механизм восстановления прав участников долевого строительства. Фонд защиты прав дольщиков выплатил первые компенсации за брошенные недобросовестными застройщиками дома.

Возмещение выплачивает AO "Банк ДОМ.РФ". 3 декабря он начал принимать заявления на выплату компенсаций от дольщиков Саратовской области (позже прием заявлений начнется в других регионах). На получение компенсации записалось 824 человека, более 90% участников долевого строительства региона. 6 ноября они начали получать деньги.

"Сумма возмещения, как правило, больше, чем стоимость договора долевого участия, так как расчет производится, исходя из рыночной цены за квадратный метр равнозначного жилья на первичном рынке. В Саратове компенсация в среднем на 35% выше стоимости ДДУ", - заявил генеральный директор Фонда Олег Говорун.

15 ноября Наблюдательным советом Фонда было принято решение по 56 домам, будут восстановлены права более 5,4 тысячи дольщиков. 30 домов решено не достраивать, дольщикам выплачиваются компенсации.По данным на 6 декабря на выплату возмещения записалось почти 3000 человек из 3673 пострадавших граждан в 7 регионах России.