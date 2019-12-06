В Ижевске к Новому году построят ледяной космодром

В Ижевске к Новому году на Центральной площади построят ледяной космодром "Удмуртия". Его высота составит 5,5 метра, сообщили в пресс-службе администрации города.

Космодром включит в себя подиум, колоннаду, четыре горки-портала на Марс, Андромеду, Кассиопею и Полярную звезду. Сооружение станет частью ледового городка "Сказки замели удмуртской".

Рядом с сооружением будут входные группы "Древо жизни" и "Тени Алангасара", ледяной лабиринт в форме цветка Италмас - одного из символов Удмуртии. Также установят горку высотой в шесть метров, которая получит название "Гора Байгурезь", и детские лазалки-локушки "Инмар" и "Вукузе".

Кроме того, новогодняя елка на Центральной площади Ижевска в этом году будет на два метра выше прошлогодней: 20 метров в высоту и девять метров в диаметре. На ней появится специальная иллюминация в стиле удмуртских узоров. Открытие главной елки запланировано на 27 декабря.