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06.12.2019 16:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Чебоксарах распивавшая пиво школьница покусала инспекторов ГИБДД

Текст: Олег Корякин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Чувашии завершили уголовное дело в отношении 17-летней школьницы. Ее обвиняют в применении насилия против представителей власти (318 статья УК РФ), сообщили в региональном СК.

По версии следствия, девушка с подругой пила пива на остановке. За этим занятием их застали два инспектора ГИБДД, патрулировавшие район. Поскольку распитие спиртных напитков в общественных местах является административным нарушением, полицейские задержали школьницу и усадили в служебный автомобиль.

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Девушке такой поворот событий не понравился, и она покусала обоих сотрудников ГИБДД за руки. А затем еще и пнула ногой в лицо инспектора, находившегося за рулем.

В итоге обе подруги были оштрафованы на 500 рублей за распитие алкоголя. А против агрессивно ведущей себя школьницы возбудили уголовное дело.

Сейчас следствие собрало необходимую доказательственную базу. После утверждения прокурором обвинительного заключения дело направят в суд.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика Чебоксары
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