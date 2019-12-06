В Чебоксарах распивавшая пиво школьница покусала инспекторов ГИБДД

В Чувашии завершили уголовное дело в отношении 17-летней школьницы. Ее обвиняют в применении насилия против представителей власти (318 статья УК РФ), сообщили в региональном СК.

По версии следствия, девушка с подругой пила пива на остановке. За этим занятием их застали два инспектора ГИБДД, патрулировавшие район. Поскольку распитие спиртных напитков в общественных местах является административным нарушением, полицейские задержали школьницу и усадили в служебный автомобиль.

Девушке такой поворот событий не понравился, и она покусала обоих сотрудников ГИБДД за руки. А затем еще и пнула ногой в лицо инспектора, находившегося за рулем.

В итоге обе подруги были оштрафованы на 500 рублей за распитие алкоголя. А против агрессивно ведущей себя школьницы возбудили уголовное дело.

Сейчас следствие собрало необходимую доказательственную базу. После утверждения прокурором обвинительного заключения дело направят в суд.