В Перми двое мужчин организовали нарколабораторию

Полиция в Перми ликвидировала домашнюю лабораторию по изготовлению мефедрона, который организаторы, два парня в возрасте 20 и 21 года, сбывали через интернет-магазин. По следственной версии, младший из них решил производить синтетический наркотик на продажу, но ему потребовалась помощь студента химического факультета.

Лабораторию дилеры организовали в арендованном доме в деревне Скобелевка, а остававшиеся реагенты, пробирки, колбы закапывали в лесу. В квартире главного фигуранта дела следователи обнаружили полкило готового наркотика, расфасованного по пакетам с разовыми дозами.

По факту незаконного оборота наркотиков возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228.1 УК Российской Федерации. Подозреваемые заключены под стражу.