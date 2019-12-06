В пермской больнице нашли опасные рентген-аппараты

Суд приостановил эксплуатацию сразу нескольких рентгендиагностических аппаратов в центральной больнице поселка Ильинский в Пермском крае. Роспотребнадзор выявил, что аппараты не имеют санэпидемзаключений на хранение источников ионизирующего излучения.

Поскольку нарушения представляют общественную опасность и создают прямую угрозу здоровью врачей и пациентов, суд признал больницу виновной в совершении административного правонарушения.

Аппараты с нарушениями будут запрещены к использованию на срок от 10 до 20 суток.