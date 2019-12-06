В пермском университете завели пятикилограммовую пиранью Раису

В ботаническом саду Пермского классического университета появился новый обитатель - огромная пиранья Раиса. Ранее рыба весом более пяти килограмм обитала в аквариуме одного из офисов, но со временем выросла и не смогла в нем больше помещаться.

- Сейчас Рая живет в тропическом водоеме с нимфеями, питается листиками и мелкой ряской, иногда мы даем ей куриное филе, но ест она его неохотно, - пояснил заведующий оранжереей Ботанического сада ПГНИУ Александр Дядик.

Ученый также отметил, что продолжительность жизни пираньи составляет более 20 лет. При этом в зрелом возрасте особи вырастают до одного метра в длину и набирают вес до 40 килограммов. В неволе рыбы растут в зависимости от размера аквариума: чем больше водоем, тем больше особь.