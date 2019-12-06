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06.12.2019 22:22
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Самаре и Тольятти предприниматели поделились историями своего успеха

Текст: Олег Дмитриев (Самара)
Сегодня в Самаре при поддержке регионального министерства экономического развития и инвестиций прошел студенческий форум "Мой бизнес - моя взлетная полоса". Аналогичный форум на этой неделе состоялся в Тольятти. В этих мероприятиях приняли участие более 1000 студентов колледжей и вузов региона.
Фото: Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области Фото: Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области
Фото: Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

- В рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" есть несколько федеральных программ, которые предусматривают различные меры поддержки бизнеса на всех этапах реализации проектов, - напомнила руководитель департамента развития предпринимательства Самарской области Лариса Названова, открывая студенческий форум в Самаре. - Большое внимание государство уделяет именно начинающим предпринимателям. В большинстве развитых стран 50 процентов занятых в экономике составляют именно предприниматели. В России этот показатель пока составляет только 25 процентов.

Фото: Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области
В Самарской области открылся второй универсальный центр "Мой Бизнес"

Власти Самарской области оказывают всестороннюю поддержку предпринимателям. В режиме "одного окна" с бизнесом взаимодействует Агентство по привлечению инвестиций. Уже есть заметные положительные результаты этой работы. Как ранее отмечал министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов, одна из задач региона в рамках реализации нацпроекта - это увеличение численности занятых в сфере субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП), включая индивидуальный бизнес, до 535 тысяч человек к 2024 году. По данным единого реестра CМСП, в 2019 году этот показатель уже достиг 450 тысяч. Более того, Самарская область является лидером по этому показателю среди всех регионов Приволжского федерального округа.

- Студенты и школьники - это как раз те люди, кто завтра будут выбирать свой путь: кем они станут, чем будут заниматься. Многие молодые люди еще будучи студентами начинают заниматься предпринимательской деятельностью: одни работают по-серьезному с регистрацией юридического лица, другие оказывают за деньги услуги своим сокурсникам: шьют, пекут и так далее. То есть делают первые шаги к предпринимательству, - добавила Лариса Названова.

На студенческих форумах в Самаре и Тольятти выступили амбассадоры нацпроекта от Самарской области. В Тольятти основатель сети кулинарий "Белый фартук" Андрей Сажнев научил молодых предпринимателей, как составить бизнес-стратегию и выиграть, а владелец "Логопед центра" Галина Лазарева поделилась опытом, как вырасти от специалиста до основателя бизнеса с использованием мер государственной поддержки.

В Самаре основатель сети детских развивающих студий "Вундеркинд" Наталья Виханова рассказала о нюансах ведения бизнеса и поделилась своими секретами успеха, а соучредитель сети спа-салонов "Твой Тай" Максим Суранов научил молодых людей, как превратить мечту в успешный бизнес-проект.

Фото: Технопарк "Жигулевская долина"
В технопарке "Жигулевская долина" подвели итоги 2019 года

Лариса Названова рассказала студентам, что в Самарской области в рамках госпрограммы также реализуется бесплатный образовательный проект "Почему бизнес?" по обучению студентов колледжей и вузов основам ведения своего дела. Для студентов проводятся мастер-классы с известными федеральными и региональными предпринимателями, которые делятся своими бизнес-историями и помогают в развитии предпринимательских качеств, а также обучающие занятия, направленные на генерацию и создание бизнес-идей и информирование о мерах государственной поддержки бизнеса. Информация о мероприятиях проекта "Почему бизнес?" представлена на едином сайте государственной поддержки бизнеса mybiz63.ru. Кроме того, в декабре на сайте появится новая функция - любой студент сможет проверить уровень своих бизнес-компетенций и пройти тестирование на выявление профессиональных навыков.

Кроме того, есть другой образовательный проект для начинающих предпринимателей - "Стартап-акселератор". Это обучающая программа для тех, кто намерен развивать свой бизнес. Более трехсот человек уже прослушали образовательный курс, проработали свои бизнес-идеи с наставниками и менторами, и получили от них отзывы и рекомендации, как вывести свою идеи на стадию работающего проекта.

Экономика Бизнес Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самарская область. Правильный выбор для инвестиций
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