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06.12.2019 11:34
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Самаре изъяли пять килограмм наркотиков и психотропных веществ

Текст: Анна Шепелева (Самара)

В Самаре задержаны и арестованы пятеро жителей, подозреваемых в покушении на сбыт наркотических веществ в особо крупном размере: изъято около пяти килограмм запрещенных веществ. Об этом сообщило в пятницу ГУ МВД по региону.

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Полицейские получили информацию о том, что в Самаре пятеро молодых людей в возрасте от 27 до 21 года распространяют наркотики. Старший из них уже привлекался к уголовной ответственности.

На днях все они были задержаны на съемных квартирах в Октябрьском и Кировском районах города. Во время обыска полицейские обнаружили и более пяти различных видов запрещенных к обороту веществ, среди них - амфетамин, кокаин и ЛСД. Кроме того, найдены электронные весы и специфический упаковочный материал.

Благодаря операции из незаконного оборота было изъято около пяти килограмм наркотических средств. Видимо, запрещенные вещества молодые люди планировали сбыть с помощью "закладок" в тайниках.

Возбуждены уголовные дела по статье "Покушение на сбыт наркотических средств".

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самара Борьба с наркотиками
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