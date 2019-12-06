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06.12.2019 17:51
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Самарской области открылся второй универсальный центр "Мой Бизнес"

Текст: Олег Дмитриев (Самара)
В Отрадном Самарской области открылся универсальный центр "Мой бизнес". Теперь предприниматели города в формате одного окна смогут получать здесь все необходимые меры государственной поддержки для развития своего бизнеса. Это второй центр для предпринимателей в регионе. Первый открыли в июле текущего года в Тольятти.
Фото: Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области Фото: Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области
Фото: Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

- Поздравляю всех жителей города с этой возможностью: одними из первых в регионе они смогут воспользоваться качественными, современными услугами центра "Мой бизнес"! - сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов во время посещения центра. - Благодарю администрацию города и его главу за проявленную инициативу. Правительство региона никому не навязывало открытие этих центров. Нам принципиально важно, чтобы инициатива исходила от самих муниципальных образований, ставивших в приоритет развитие малого и среднего предпринимательства в родных городах. Среднее количество таких центров в субъектах России два-три. До конца года мы намерены открыть в общей сложности четыре центра "Мой бизнес", а до конца 2022 года их будет десять. Это принципиальное решение губернатора Дмитрия Азарова.

Фото: Технопарк "Жигулевская долина"
В технопарке "Жигулевская долина" подвели итоги 2019 года

Запуск нового офиса для представителей делового сообщества стал возможным благодаря реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". В рамках госпрограммы в регионах создается доступная и удобная инфраструктура поддержки малого и среднего бизнеса. Она ориентирована на помощь предпринимателям в открытии и развитии своего дела. В её состав входят центры поддержки предпринимательства "Мой бизнес", центры поддержки экспорта, микрофинансовые организации, бизнес-инкубаторы, технопарки и структуры. В то же время непосредственно с бизнесом в регионе в режиме одного окна работает специально созданное Агентство по привлечению инвестиций.

В центрах "Мой бизнес" можно оформить ИП, провести аудит компании, узнать о мерах господдержки и как ими воспользоваться, получить услуги маркетинга и продвижения на рынке, проконсультироваться по кредитованию, налогообложению, бухучёту, пройти обучение по предпринимательству.

Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области
Самарским предпринимателям помогут найти бизнес-партнеров

Сразу после открытия центра "Мой бизнес" в Отрадном в администрации города провели расширенное совещание представителями предпринимательского сообщества, представителями администрации города, руководителями региональных институтов поддержки на тему "Национальный проект "Малый и средний бизнес": новые возможности в борьбе за лидерство". Участники совещания обсудили перспективы развития сферы малого и среднего предпринимательства в городах, планы на 2020 год и совместные мероприятия, которые помогут реализовать бизнес-потенциал тысячам предпринимателей и тем, кто только задумывается о собственном деле.

Экономика Бизнес Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самарская область. Правильный выбор для инвестиций
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