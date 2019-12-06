В самарской поликлинике инвалида заставили снимать гипс кусачками

Министерство здравоохранения Самарской области поручило выяснить обстоятельства инцидента, случившемся в поликлинике №15 в столице региона.

Местный житель разместил в соцсети жалобу на сотрудников медучреждения. По словам мужчины, он является инвалидом. В поликлинику он пришел, чтобы снять гипс. Но врачи вместо оказания медпомощи дали ему кусачки.

- Врачи дали кусачки и сказали "снимайте сами, это не входит в наши обязанности, это тяжелый гипс". И ушли. Два часа ковырял. Проведите проверку, - пожаловался пользователь.

Он уточнил, что у него был разрыв коленных связок.

Пост увидел министр здравоохранения региона Михаил Ратманов. Он поручил разобраться в конфликте.

В пятницу с пациентом связалась главврач поликлиники и извинилась. Ему пообещали, что из лечебного учреждения к нему на дом приедет заведующий хирургическим отделением.