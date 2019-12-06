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06.12.2019 15:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В самарской поликлинике инвалида заставили снимать гипс кусачками

Текст: Анна Шепелева (Самара)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Министерство здравоохранения Самарской области поручило выяснить обстоятельства инцидента, случившемся в поликлинике №15 в столице региона.

Фото: iStock
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Местный житель разместил в соцсети жалобу на сотрудников медучреждения. По словам мужчины, он является инвалидом. В поликлинику он пришел, чтобы снять гипс. Но врачи вместо оказания медпомощи дали ему кусачки.

- Врачи дали кусачки и сказали "снимайте сами, это не входит в наши обязанности, это тяжелый гипс". И ушли. Два часа ковырял. Проведите проверку, - пожаловался пользователь.

Он уточнил, что у него был разрыв коленных связок.

Пост увидел министр здравоохранения региона Михаил Ратманов. Он поручил разобраться в конфликте.

В пятницу с пациентом связалась главврач поликлиники и извинилась. Ему пообещали, что из лечебного учреждения к нему на дом приедет заведующий хирургическим отделением.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Общество Здоровье Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самара
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