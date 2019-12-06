В списках не значился: В Казани ветерана как "умершего" лишили льгот

В Казани 97-летний ветеран Великой Отечественной войны Михаил Павлов по ошибке признан умершим. В результате он перестал получать надбавки к пенсии, и даже был вычеркнут из списка на получение юбилейной медали к 75-летию Победы.

Родственники фронтовика заподозрили неладное лишь через восемь месяцев. И только тогда обратились за разъяснениям в органы соцзащиты.

Эту информацию "РГ" подтвердили в пресс-службе министерства труда, занятости и соцзащиты РТ.

Там пояснили, что недоразумение произошло по вине председателя ТСЖ. Он во время сверки данных собственников жилья, по ошибке внес запись о смерти Михаила Павлова, перепутав его с другим человеком.

В результате в минсоцзащиты поступили сведения о том, что гражданин "выбыл" и ему прекратили предоставлять льготы.

Сейчас, когда все прояснилось, в ведомстве заверили, что в скором времени все полагающиеся Михаилу Николаевичу выплаты буду восстановлены.

Председатель ТСЖ принес свои извинения сыну ветерана.

Между тем прокуратура РТ в связи с этой ситуацией начала проверку.