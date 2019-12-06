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06.12.2019 14:17
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В технопарке "Жигулевская долина" подвели итоги 2019 года

Текст: Олег Дмитриев (Самара)
По итогам 2019 года технопарк "Жигулевская долина" выходит на точку окупаемости инвестиций, подтверждая свою эффективность и оправдывая ожидания региональных властей. Благодаря масштабной поддержке сферы высоких технологий и новым сервисным услугам, инновации зарождаются, развиваются и остаются в Самарской области.
Совокупные инвестиции резидентов технопарка "Жигулевская долина" составляют миллиард рублей. Фото: Технопарк "Жигулевская долина" Совокупные инвестиции резидентов технопарка "Жигулевская долина" составляют миллиард рублей. Фото: Технопарк "Жигулевская долина"
Совокупные инвестиции резидентов технопарка "Жигулевская долина" составляют миллиард рублей. Фото: Технопарк "Жигулевская долина"

Оправдывая эффективность

В технопарке "Жигулевская долина" состоялась пресс-конференция, в рамках которой были подведены итоги деятельности организации в 2019 году и обозначены планы на перспективу.

Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области
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О результатах проделанной работы рассказал директор технопарка Александр Сергиенко. Он подчеркнул, что минэкономразвития и инвестиций области уделяет повышенное внимание инновационным кластерам, а потому развитие технопарка идет при непосредственном участии региональных властей. Как результат - сегодня "Жигулевская долина" является одним из крупнейших технопарков страны. Здесь базируются 233 резидента, в том числе международные компании. Общий объем произведенной ими продукции в 2019 году составил порядка 6 миллиарда рублей. Технопарк является достаточно крупным работодателем - резиденты предоставляют 2 234 рабочих места, что для инновационного кластера является существенным показателем.

Знаковым достижением уходящего года является выход "Жигулевской долины" на точку окупаемости и инвестиций миллиарда рублей, то к концу года сумма налогов, подлежащая уплате резидентами, достигнет 3,821 миллиарда. То есть проект преодолеет планку 100-процентной бюджетной эффективности.

В числе лучших

Эффективность технопарка подтверждают независимые исследования, которые являются объективными индикаторами успешности. В 2019 году "Жигулевская долина" вошла в топ-3 лучших технопарков России и признана лучшим в стране по показателю "Наличие благоприятных условий для резидентов".

Среди регалий этого года - второе место в номинации "Площадка для проведения событий. Средства размещения" в финале Всероссийской профессиональной премии "СОБЫТИЯ РОССИИ-2018", а также третье место в региональном этапе Национальной премии в области событийного туризма "Russian Event Awards-2018". Продуманная инфраструктура и профессиональная организация позволяют проводить в "Жигулевской долине" мероприятия любого масштаба. В этом году технопарк встречал участников Форума моногородов Российской Федерации, Всероссийской  инжиниринговой конференции, Региональной стратегической сессии, международного дипломатического семинара молодых специалистов и многих других событий.

От "Кванториума" - до "Сколково"

Сегодня "Жигулевская долина" является оператором инноваций Самарской области, региональным представительством Фонда "Сколково" и Фонда содействия инноваций. Благодаря этому удалось выстроить систему, при которой технопарк является участником всех этапов становления и развития стартапов. Работа по внедрению инноваций начинается с детского кластера, который представлен в кванториуме. Юные воспитанники вырастают в талантливых студентов, которые разрабатывают свои стартапы и имеют возможность стать резидентами Жигдолины. Зрелые проекты, достигшие определенной планки, переходят в "Сколково", где им гарантирован новый уровень поддержки.

Фото: Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области
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Такая инфраструктура позволяет лучшим инновационным компаниям оставаться в регионе, а не искать лучших условий в столице. Как результат - в настоящий момент 15 компаний технопарка одновременно являются резидентами "Сколково". Около трети резидентов "Жигулевской долины" параллельно вступили в ТОР "Тольятти" и получают преференции за счет Фонда моногородов. Среди других партнеров технопарка - крупные международные и ведущие российские компании, институты развития, финансовые структуры, вузы и научные центры России.

Взаимная синергия и созданная в "Жигулевской долине" экосистема позволяют получать дополнительный эффект. Так, только по итогам деятельности регионального представительства Фонда содействия инновациям в 2019 году поддержано 33 заявки резидентов на общую сумму 192 миллиона рублей. По объему выделенных на развитие инноваций средств в 2019 году Самарская область может войти в топ-10 регионов страны.

Новая модель роста

Занимаясь работой по привлечению резидентов и выращиванию стартапов, руководство "Жигулевской долины" расширяет спектр направлений дальнейшего развития.

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- Меры поддержки наших резидентов обширны, мы постоянно подстраиваемся под меняющийся рынок. И новая стадия нашего развития - это переход к сервисной модели. Речь идет о предоставлении востребованных сервисных услуг, которые позволяют нашим резидентам расти несколько быстрее, чем на другой территории, - рассказал Сергиенко.

В рамках этой работы на площадке технопарка создан инжиниринговый центр, который сегодня находится в стадии трансформации. Сейчас формируется испытательная лаборатория, в оснащение которой инвестировано 12 миллионов рублей. Новая площадка позволит проводить испытания как для автопрома, так и для химических компаний. Перед руководством технопарка стоит задача коммерциализации услуг за счет предоставления инжиниринговых компетенций.

Среди новых направлений развития на ближайшую перспективу Александр Сергиенко выделяет работу пилотных зон Smart City и создание центра компетенций Smart City на базе "Жигулевсой долины". Кроме того, технопарк планируется подключить к интеллектуальной транспортной системе. Это платформа нового поколения, пилотная зона которой будет создана на территории самарско-тольяттинской агломерации.

Параллельно в "Жигулевской долине" ведется строительство второй очереди технопарка. На резервном участке площадью 5,3 гектара будут возведены семь опытно-производственных корпусов для резидентов, которые переросли из стартапов в крупные компании по выпуску инновационной продукции. Такая площадка закольцует комплекс инфраструктурных решений для инновационных компаний и сделает регион еще более привлекательным для инвесторов в сфере высоких технологий.

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