Волонтеры Чувашии получили награды на международном форуме

Представители волонтерского движения Чувашии получили награды Международного форума добровольцев, который состоялся в Сочи.

Поощрения связаны в том числе с помощью в масштабировании на территории Чувашии всероссийских проектов.

Так, пресс-центр чувашского регионального отделения Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики" был награжден в четырех номинациях: "Лучший материал в средствах массовой информации: теле- и радиоканалы", "За инициативу в сотрудничестве", "Лучший фотограф", "Лучший аккаунт регионального отделения в социальной сети ВКонтакте".

Руководитель республиканского волонтерского центра "Действуй" Арина Максимова получила благодарственное письмо и памятный подарок за помощь в исполнении заветных желаний в рамках всероссийского благотворительного проекта "Мечтай со мной". Команда волонтерского центра сумела помочь в исполнении заветных желаний детям с опасными для жизни заболеваниями.

В настоящее время в Чувашии действует около 1,7 тысячи команд добровольцев. В общей сложности более 50 тысяч волонтеров работают по разным направлениям: помощь пожилым, ветеранам, людям с ограниченными возможностями здоровья, детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, пропаганда здорового образа жизни и т.д.

При главе республики действует Совет по развитию добровольчества (волонтерства). Он создан для развития движения и обеспечения взаимодействия между активными гражданами и органами власти.

В 2019 году в Чувашии в рамках реализации программы "Социальная активность" национального проекта "Образование" начал действовать ресурсный центр по поддержке добровольчества в сфере культуры безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий. Волонтеры будут обучать население правилам поведения при пожарах, авариях, опасных природных явлениях, катастрофах, стихийных или иных бедствиях. Созданные добровольческие отряды смогут помогать спасателям при устранении последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.