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06.12.2019 13:31
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Гидрометцентр: Азиатская часть страны раскраснелась от жары

Текст: Ольга Игнатова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Из-за хорошо выраженного циклонического вихря над полюсом на азиатскую территорию России начал распространяться теплый воздух из Атлантики, сообщил на пресс-конференции и. о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Фото: iStock
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Так, температура в Сибири за несколько дней повысилась на 25-30 градусов. "Посмотрите карту. В красном цвете вся Западная и Восточная Сибирь. В розовом - восточные регионы. Мы шутим в Гидрометцентре: азиатская часть страны раскраснелась от жары", - рассказал Вильфанд.

Но, по расчетам, которые проводились вчера и сегодня, уже 11 и 12 декабря полярный вихрь начнет отходить в южные широты и погода станет волноваться, отметил Вильфанд. Поэтому синоптики прогнозируют существенное разнообразие температур.

В столичном регионе пока тепло, до 11 декабря температуры и ночью, и днем будут колебаться в районе нуля-плюс 2 градусов. Осадков по-прежнему мало.

Общество Ежедневник Погода Наука и образование Гидрометцентр РФ СФО
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