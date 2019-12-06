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06.12.2019 11:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Красноярском крае зафиксирован случай отравления снюсом

Текст: Алексей Бондарев

В городе Железногорске зафиксирован случай отравления несовершеннолетних никотиновой смесью - снюсом. Как сообщает пресс-служба города, ЧП произошло несколько дней назад. Пострадали двое школьников.

Фото: Gemphotography / istock.
В регионах принимают законы, ограничивающие продажу снюса

Их привезли в больницу в неадекватном состоянии. Одного пришлось поместить в реанимацию. В связи с этим мэрия призвала предпринимателей прекратить торговлю снюсом.

Производители, именуя снюс в процессе производства, например, "жевательной смесью", "чистым никотином" де-юре соблюдают закон, но де-факто продолжают выпуск данного наркотика, говорится в обращении администрации.

Глава Железногорск Игорь Куксин дал поручение Совету депутатов обратиться в Законодательное собрание Красноярского края с законодательной инициативой о запрете на территории региона продажи никотиносодержащей смеси несовершеннолетним. Администрация города подготовила обращения во все торговые сети и точки города с просьбой не продавать данный товар несовершеннолетним.

Происшествия ЧП Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край
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