В Красноярском крае зафиксирован случай отравления снюсом

В городе Железногорске зафиксирован случай отравления несовершеннолетних никотиновой смесью - снюсом. Как сообщает пресс-служба города, ЧП произошло несколько дней назад. Пострадали двое школьников.

Их привезли в больницу в неадекватном состоянии. Одного пришлось поместить в реанимацию. В связи с этим мэрия призвала предпринимателей прекратить торговлю снюсом.

Производители, именуя снюс в процессе производства, например, "жевательной смесью", "чистым никотином" де-юре соблюдают закон, но де-факто продолжают выпуск данного наркотика, говорится в обращении администрации.

Глава Железногорск Игорь Куксин дал поручение Совету депутатов обратиться в Законодательное собрание Красноярского края с законодательной инициативой о запрете на территории региона продажи никотиносодержащей смеси несовершеннолетним. Администрация города подготовила обращения во все торговые сети и точки города с просьбой не продавать данный товар несовершеннолетним.