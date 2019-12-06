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06.12.2019 16:30
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Омске яму на дороге "отремонтировали" картошкой

Текст: Юлия Потапова

Картошкой засыпали ямы на одной из улиц Омска местные жители. Фото необычного "ремонта" дорожного покрытия опубликовали в паблике "100 интересных мест Омска и Омской области" в соцсети "ВКонтакте".

Фото: iStock
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Пост прокомментировали представители городской администрации. Как пояснили чиновники, это грунтовая дорога, которую летом выравнивали грейдером. И, вероятнее всего, такие работы будут проводиться здесь еще раз.

При этом было подчеркнуто, что недопустимо выбрасывать на проезжую часть бытовые отходы и органический мусор. А потому лучше всего обратиться с жалобами на неудовлетворительное состояние дороги в коммунальные службы или Госавтоинспекцию.

Общество СМИ и соцсети Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск
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