В Омске яму на дороге "отремонтировали" картошкой

Картошкой засыпали ямы на одной из улиц Омска местные жители. Фото необычного "ремонта" дорожного покрытия опубликовали в паблике "100 интересных мест Омска и Омской области" в соцсети "ВКонтакте".

Пост прокомментировали представители городской администрации. Как пояснили чиновники, это грунтовая дорога, которую летом выравнивали грейдером. И, вероятнее всего, такие работы будут проводиться здесь еще раз.

При этом было подчеркнуто, что недопустимо выбрасывать на проезжую часть бытовые отходы и органический мусор. А потому лучше всего обратиться с жалобами на неудовлетворительное состояние дороги в коммунальные службы или Госавтоинспекцию.