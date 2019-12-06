Задержаны члены преступной группы, убившие главу ингушского центра "Э"

Следственный комитет и ФСБ во взаимодействии с МВД и Росгвардией пресекли деятельность организованной преступной группы, сообщает официальный представитель СКР Светлана Петренко.

2 ноября бандиты убили начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева. Ранее, 12 января, они предпринимали еще одну попытку покушения на него.

6 декабря в Москве и Ингушетии прошла спецоперация, по результатам которой удалось задержать руководителя преступной группы и пятерых участников.

Продолжается розыск других лиц, причастных к нападению.