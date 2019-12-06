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06.12.2019 05:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Дагестане начали лечить суставы жиром пациента

Текст: Елена Мелихова
В Дагестане научились ставить на ноги пациентов с серьезными проблемами суставов, не прибегая к операции. Речь идет об уникальных инъекциях, включающих ресурсы самого организма.
Фото: Николай Хижняк / РИА Новости Фото: Николай Хижняк / РИА Новости
Фото: Николай Хижняк / РИА Новости

Как сообщили "Российской газете" в региональном министерстве здравоохранения, ноу-хау освоили в Республиканском центре травматологии и ортопедии. Первой больной, для лечения которой применили новейшую методику, стала 57-летняя жительница Махачкалы.

Техника такая: через инъекцию в поврежденные участки вводят уникальный материал, состоящий из плазмы и жира самого пациента. Плазму получают в специальной центрифуге из крови больного. Затем совмещают с жировыми клетками и через небольшой прокол вводят в поврежденный сустав.

Столичные хирурги провели уникальную операцию по лечению рака простаты

По словам специалистов, эта методика продлевает жизнь суставов, а использование жировых клеток позволяет ускорить процесс регенерации. Также среди ее преимуществ быстрое и полное восстановление работоспособности. "Уже через неделю пациентка сможет выписаться домой. Пока мы за ней наблюдаем", - доволен заведующий отделением травматологии и ортопедии Артур Курбанов

Эту уникальную технологию в Дагестане применили впервые. Но теперь планируют делать это на регулярной основе.

Подробнее читайте в ближайшем номере "Российской газеты".

Общество Здоровье Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан Махачкала
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