В Дагестане начали лечить суставы жиром пациента

Как сообщили "Российской газете" в региональном министерстве здравоохранения, ноу-хау освоили в Республиканском центре травматологии и ортопедии. Первой больной, для лечения которой применили новейшую методику, стала 57-летняя жительница Махачкалы.
Техника такая: через инъекцию в поврежденные участки вводят уникальный материал, состоящий из плазмы и жира самого пациента. Плазму получают в специальной центрифуге из крови больного. Затем совмещают с жировыми клетками и через небольшой прокол вводят в поврежденный сустав.
По словам специалистов, эта методика продлевает жизнь суставов, а использование жировых клеток позволяет ускорить процесс регенерации. Также среди ее преимуществ быстрое и полное восстановление работоспособности. "Уже через неделю пациентка сможет выписаться домой. Пока мы за ней наблюдаем", - доволен заведующий отделением травматологии и ортопедии Артур Курбанов
Эту уникальную технологию в Дагестане применили впервые. Но теперь планируют делать это на регулярной основе.
Подробнее читайте в ближайшем номере "Российской газеты".