В Дагестане начали лечить суставы жиром пациента

В Дагестане научились ставить на ноги пациентов с серьезными проблемами суставов, не прибегая к операции. Речь идет об уникальных инъекциях, включающих ресурсы самого организма.

Как сообщили "Российской газете" в региональном министерстве здравоохранения, ноу-хау освоили в Республиканском центре травматологии и ортопедии. Первой больной, для лечения которой применили новейшую методику, стала 57-летняя жительница Махачкалы.

Техника такая: через инъекцию в поврежденные участки вводят уникальный материал, состоящий из плазмы и жира самого пациента. Плазму получают в специальной центрифуге из крови больного. Затем совмещают с жировыми клетками и через небольшой прокол вводят в поврежденный сустав.

По словам специалистов, эта методика продлевает жизнь суставов, а использование жировых клеток позволяет ускорить процесс регенерации. Также среди ее преимуществ быстрое и полное восстановление работоспособности. "Уже через неделю пациентка сможет выписаться домой. Пока мы за ней наблюдаем", - доволен заведующий отделением травматологии и ортопедии Артур Курбанов

Эту уникальную технологию в Дагестане применили впервые. Но теперь планируют делать это на регулярной основе.

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