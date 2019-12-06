В Северной Осетии госдолг в 2019 году снизился на 224 млн рублей

В Северной Осетии госдолг региона в 2019 году снизился на 224 миллиона рублей. Об этом на заседании правительства республики заявил исполняющий обязанности министра финансов РСО - Алания Касполат Бутаев.

С 2016 года в Северной Осетии наблюдается устойчивая динамика снижения долговой нагрузки. Если за 2015 год госдолг региона составлял 9,6 миллиарда рублей (119 процентов от общего объема доходов бюджета), то к первому января 2019 года он сократился на 39,6 процента. Таким образом, задолженность казны региона уменьшилось на 224 миллиона рублей. К первому января 2020 года долговые обязательства Северной Осетии составят 8 миллиардов 844 миллиона рублей.

Как всегда, за сухими цифрами, демонстрирующими снижение госдолга, стоит ежедневная активная деятельность многих ведомств республики.

- Безусловно, достигнутые результаты - это плод скрупулезной работы Министерства финансов РСО - Алания, - подчеркнул председатель правительства Северной Осетии Таймураз Тускаев. - Долговая нагрузка существенно сократилась, и эта успешная динамика сохраняется на протяжении нескольких лет. Но для того, чтобы продолжить эту тенденцию, необходимы иные подходы, новые методы работы.

Как отметил и. о. министра финансов республики Касполат Бутаев, главным фактором, который повлиял на снижение долговой нагрузки на бюджет, явился рост доходов казны Северной Осетии. А он, в свою очередь, был бы невозможен без начавшегося общего подъема экономики региона.

- Состояние госдолга тесно связано с уровнем экономического развития республики и ее доходного потенциала, - сказал Касполат Бутаев. - Необходимо проведение мероприятий, направленных на рост доходной и оптимизацию расходной частей республиканского бюджета. Это приведет к ликвидации дефицита республиканского бюджета и снижению госдолга.

По мнению министра финансов республики, для достижения этих целей важно ограничить действующие расходные обязательства, ликвидировать неэффективные и непрофильные активы, сконцентрировать ресурсы на приоритетных социально значимых направлениях с целью достижения наивысшего эффекта. Также чрезвычайно важно повысить адресность при предоставлении мер социальной поддержки нуждающимся людям.

Для правительства Северной Осетии снижение долговой нагрузки на бюджет является одним из определяющих факторов роста инвестиционной привлекательности республики. В свою очередь, это один из краеугольных камней в политике региона, поэтому укреплению бюджетной устойчивости Осетии будет уделяться особенно много внимания.