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06.12.2019 14:41
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Калининграде зафиксировали массовую гибель лебедей

Текст: Евгений Малышев (Калининград)

На калининградских озерах Верхнее и Лесное биологи зафиксировали массовую смерть местных лебедей. По состоянию на 6 декабря здесь погибло уже семь птиц, сообщает "Интерфакс".

Фото: EPA
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Водоплавающих пернатых с признаками отравления доставляют в ветеринарные клиники города. Исследования показали, что причиной смерти лебедей стало вещество, используемое для травли крыс. Также вскрытия выявили, что погибшие птицы не являлись носителями инфекций.

Этим происшествием заинтересовалась калининградская полиция: правоохранители проверяют все обстоятельства гибели птиц. По итогам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Калининградской области.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Общество Природа Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область Калининград
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