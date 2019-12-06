В Калининграде зафиксировали массовую гибель лебедей

На калининградских озерах Верхнее и Лесное биологи зафиксировали массовую смерть местных лебедей. По состоянию на 6 декабря здесь погибло уже семь птиц, сообщает "Интерфакс".

Водоплавающих пернатых с признаками отравления доставляют в ветеринарные клиники города. Исследования показали, что причиной смерти лебедей стало вещество, используемое для травли крыс. Также вскрытия выявили, что погибшие птицы не являлись носителями инфекций.

Этим происшествием заинтересовалась калининградская полиция: правоохранители проверяют все обстоятельства гибели птиц. По итогам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Калининградской области.