В Пулково задержали находящегося в розыске лжеминера

Во время отработки пассажиропотока сотрудниками транспортной полиции УТ МВД России по Северо-Западному федеральному округу в аэропорту Пулково был задержан 34-летний житель Владимира. Мужчина находился в розыске по подозрению в заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе регионального главка Управления на транспорте МВД России, подозреваемый прибыл в Санкт-Петербург 4 декабря рейсом из Сочи. Разыскиваемый был доставлен в дежурную часть линейного отдела и препровожден в специальное помещение для содержания задержанных.

Сотрудники линейного отдела МВД России в Пулково передали информацию о задержании подозреваемого инициатору розыска.