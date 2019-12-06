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06.12.2019 13:03
Рубрика: В мире
Проект: В регионах

Делегация Крыма призвала Сербию не медлить с признанием статуса Крыма

Текст: Сергей Винник (Симферополь)
Фото: Пресс-служба Государственного совета Республики Крым Фото: Пресс-служба Государственного совета Республики Крым
Фото: Пресс-служба Государственного совета Республики Крым

Сербия имеет шанс стать первой европейской страной, признавшей российский статус Крыма, если не будет медлить в этом вопросе. Такое мнение РИА Новости высказал глава комитета народной дипломатии и межнациональным отношениям Государственного совета Крыма Юрий Гемпель.

Фото: iStock
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Крымская делегация находится в Сербии с дружественным визитом и уже провела несколько встреч, на которых обсуждались возможности развития торгово-экономических, гуманитарных и иных связей Крыма и Белграда.

- Сербия имеет шанс войти в историю как первая европейская страна, которая пошла по пути справедливости и признала волеизъявление крымчан, - сказал Юрий Гемпель. - Сербии не стоит медлить с этим вопросом.

По мнению депутата, факт признания Сербией результатов всекрымского референдума 2014 года открыл бы новые возможности для развития российско-сербских отношений. В первый же день визита члены делегации встретились с парламентской оппозиционной сербской партией "Двери", предложив коллегам расширить рамки народной дипломатии, обмениваться делегациями на разных уровнях. Крымчане также предложили сербским депутатам провести товарищеские матчи по футболу и хоккею.

В состав делегации Крыма находящейся в эти дни в Сербии входят депутаты Государственного совета РК, члены правительства республики, представители национальных общин. Возглавляет делегацию заместитель председателя Совета министров Крыма, постпред президента РФ Георгий Мурадов.

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