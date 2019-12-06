Донского бизнесмена приговорили к 3,5 годам колонии за неуплату налогов

Вынесен приговор в отношении генерального директора Ростовского электрометаллургического завода, экс-депутата Госдумы РФ Вадима Варшавского.

Суд признал его виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

В ходе процесса было установлено, что руководитель коммерческой организации умышленно, в течение нескольких лет, с 2014 по 2015 годы, не платил налог на прибыль организации путем включения заведомо ложных сведений в налоговую декларацию. В итоге он не уплатил налогов на общую сумму более 490 миллионов рублей.

"Собранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора, - отмечается в официальном сообщении пресс-службы СКР Ростовской области. - Суд назначил ему наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.