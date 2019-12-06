Эксперты подсчитали, сколько россияне потратят на новогоднее убранство

Средний чек на приобретение главного символа Нового года - елки, а также елочных украшений и декора составляет у жителей крупных городов России 4 607 рублей. Такую цифру вывели аналитики компании e-commerce лаборатории клиентского опыта Ozon, которых цитирует ТАСС.

Сейчас наступает самая горячая пора подготовки к празднику. Спрос на новогодние игрушки в начале декабря подскочил на 760 процентов в сравнении с ноябрем. Ажиотаж на живые елки еще впереди, а вот искусственные уже идут как горячие пирожки.

Минимальная стоимость елки, мишуры и украшений составляет, по данным Ozon, 3 425 рублей. Если заказывать их на интернет-площадках, покупки обойдутся еще дешевле. Но, подчеркивают аналитики, на самом деле покупатели готовы выложить приятные покупки на 34 процента больше.

Отмечается, что самой популярной в этом декабре стали искусственные елки высотой 180 сантиметров с пушистыми ветвями и шишками. Ее минимальная стоимость 2 000 рублей, но покупатели покупают ее и за 3 884 рубля.

Несмотря на то, что новогодние игрушки хранятся почти в каждом доме, многие предпочитают "освежить" набор. И ежегодно докупают коробку елочных шаров из 10-12 штук, мишуру и электрические гирлянды.

"На мишуре и дождике жители крупных городов России тоже не экономят - на нее тратят 232 рубля, в то время как самый доступный набор стоит 126 рублей. На электрогирлянду - 259 рублей, при ее минимальной стоимости - 175 рублей. На макушку для елки онлайн-покупатели тратят в среднем 107 рублей, при этом цены начинаются от 50 рублей", - говорится в исследовании.

Эксперты отмечают, что в ряду популярных игрушек в этом году - олень и голубка.