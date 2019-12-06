Махинация на ЖД на Дону обошлась бюджету в полтора миллиарда рублей

Ростовские следователи возбудили уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями с тяжкими последствиями, сообщает пресс-служба Южного следственного управления на транспорте.

Подозрение пало на первого заместителя начальника Ростовской группы заказчика по строительству объектов железнодорожного транспорта. С февраля по декабрь прошлого года он контролировал комплексную реконструкцию участка дороги "поселок им. М. Горького - Котельниково - Тихорецкая - Крымская”. Линия проходит между Волгоградской и Ростовской областями.

По версии следствия, он подписал акты выполненных работ, достоверно зная, что изложенное в документе действительности не соответствует. Замначальника также дал указание подчиненным подписать бумаги. Подрядчику перечислили из бюджета более полутора миллиарда рублей.

Полные обстоятельства преступления выясняются.