На Кубани на годовалого ребенка упал телевизор

В Краснодарском крае правоохранители проводят проверку по факту получения травмы годовалым ребенком от падения телевизора.

По данным пресс-службы ГУ МВД по Кубани, несчастный случай, о котором стало известно сегодня, произошел еще 27 ноября в поселке Гирей Гулькевичского района.

"В дежурную часть полиции около 18 часов позвонили из центральной районной больницы и сообщили о том, что к ним госпитализирована годовалая девочка с закрытой черепно-мозговой травмой. Как пояснили родители выехавшим на место правоохранителям, на их дочь с тумбочки упал телевизор. Сейчас девочка находится на лечении, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося", - рассказали в ведомстве.