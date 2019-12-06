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06.12.2019 18:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани на годовалого ребенка упал телевизор

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)

В Краснодарском крае правоохранители проводят проверку по факту получения травмы годовалым ребенком от падения телевизора.

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По данным пресс-службы ГУ МВД по Кубани, несчастный случай, о котором стало известно сегодня, произошел еще 27 ноября в поселке Гирей Гулькевичского района.

"В дежурную часть полиции около 18 часов позвонили из центральной районной больницы и сообщили о том, что к ним госпитализирована годовалая девочка с закрытой черепно-мозговой травмой. Как пояснили родители выехавшим на место правоохранителям, на их дочь с тумбочки упал телевизор. Сейчас девочка находится на лечении, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося", - рассказали в ведомстве.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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