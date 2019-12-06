На Волго-Доне завершился пятилетний ремонт шлюза

В Волгоградской области завершился очередной этап реконструкции Волго-Донского канала, сообщает ОТР.

Закончены работы на шлюзе номер семь, который ремонтировали пять лет. Столь длительный срок объясняется неизбежными и продолжительными перерывами на навигацию. В результате полностью обновили дренажные системы, модернизировали контрольно-измерительную аппаратуру. Создана интеллектуальная защита от попадания посторонних людей. Сейчас работы ведутся на насосной станции номер 32.

- Два гидроагрегата уже заменены. Идет реконструкция третьего. Проводится реконструкция трубопровода диаметром 2,8 метра. Полностью меняется электроснабжение, новая подстанция появилась. Строятся бытовые помещения, - сказал руководитель администрации Волго-Дона Олег Шахмарданов.

Основной объем работ планируется завершить до 2024 года. А полностью закончиться реконструкция с заменой всей техники должна до 2030 года.