Путин рассказал о макроэкономической стабильности в России

На встрече с деловыми кругами Германии Владимир Путин рассказал об экономической ситуации в России. В стране обеспечена макроэкономическая стабильность, подчеркнул он.

"В прошлом году ВВП прибавил 2,3 процента, в этом году он будет поскромнее, но позитивная динамика будет сохраняться", - сообщил Путин. По словам президента, рост промышленного производства в прошлом году составил три процента, на низком уровне находится безработица - 4,6 процентов.

Путин также рассказал об историческом минимуме инфляции: 4,6%. "В новейшей истории такой инфляции в России не было", - отметил он.

Президент отметил, что в России созданы условия необходимые для работы зарубежного бизнеса. Так, благодаря особым экономическим зонам, территориям опережающего развития, специальным контрактам, инвесторы могут получить целый ряд льгот и доступ к господдержке при условии локализации производственных мощностей на территории России.