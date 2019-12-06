Российские путешественники сняли сказочные виды осеннего Крыма

Трое российских путешественников - фотографы Ольга Капустина и Владимир Кушнарев и альпинист Максим Богатырев - в рамках собственного проекта Adventuretime представили видеоролик с осенними видами горного Крыма.

На своей странице в Facebook Кушнарев рассказал, что съемки заняли три недели.

В описании к видео под названием "Свет и туман" путешественники отметили, что их поездка на полуостров совпала "с самым трогательным и волнующим моментов в календаре природы".

- Осень полностью вступила в свои права, нарядив кроны могучих лесных гигантов в золото, - образно описали авторы видео свои впечатления. - Коварные ночные туманы возносятся с глади еще теплого летнего моря, обращая привычный пейзаж в сказочный эпос, где неизвестные персонажи, возникнув, тут же исчезают в надвигающихся волнах серого савана.